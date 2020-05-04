كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 218 ألف، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وقد قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم السبت الماضي، إن الحكومة ستطلب تمديد حالة الطوارئ المفروضة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لمدة أسبوعين.

وأضاف سانشيز: أن "الحكومة ستطلب من البرلمان في السادس من الشهر المقبل تأييد تمديد حالة الطوارئ المستمرة حالياً حتى التاسع من مايو"، مضيفاً أن حالة الطوارئ أثبتت نجاحها في احتواء تفشي فيروس كورونا، الذي أصبح تحت السيطرة في إسبانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".

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وبدأت إسبانيا في فرض حالة الطوارئ في يوم 14 مارس الماضي، ثم تم تمديدها بعد ذلك كل أسبوعين بسبب تفشي الفيروس في البلاد.

وكانت إسبانيا، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، تسجيل 281 حالة وفاة و1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 24824 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 215216، في حين تماثلت 114678 حالة للشفاء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.