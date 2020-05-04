كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تخفف من عمليات الإغلاق الطويلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت السلطات في إيطاليا، اليوم الاثنين، في حل أطول فترة إغلاق فيروس كورونا المستجد في أوروبا، مما سمح لنحو 4.5 مليون شخص بالعودة إلى العمل بعد ما يقرب من شهرين في المنزل، وأخيرًا السماح للعائلات بلم شملها.

أمرت الحكومة بإحياء تدريجي فقط، مما أعطى المصانع الضوء الأخضر لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج الخاملة. وقالت أيضًا، إن الحدائق يمكن إعادة فتحها، مما يتيح للأطفال فرصة الجري، بينما يمكن للأقارب أن يجتمعوا مرة أخرى، كما أوردت وكالة "رويترز".

ومع ذلك، فقد تم إخبار الأصدقاء بالفصل عن بعضهم البعض ويجب أن تظل معظم المحلات مغلقة حتى 18 مايو. لا يمكن للمطاعم والبارات تقديم الوجبات السريعة، في حين ستظل المدارس ودور السينما والمسارح مغلقة في المستقبل غير المحدد.

كان جانلوكا مارتوتشي واحدًا من القلائل القادرين على العودة إلى العمل، ساحبًا المصاريع في مستودع صغير في شوارع روما الخلفية لأول مرة منذ 12 مارس، عندما دخل الإغلاق على الصعيد الوطني حيز التنفيذ.

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وقال: "من الجيد أن أعود، لكن العالم تغير تمامًا". تنظم الشركة التي يعمل بها عادة حفلات الزفاف والمناسبات التجارية، ولكن تم إلغاؤها منذ فترة طويلة وتقوم الشركة بتعديلها من خلال تقديم خدمات الوجبات السريعة.

على الرغم من أنه كان سعيدًا بالعودة إلى العمل، إلا أنه كان قلقًا من أن العدوى قد تترسخ مرة أخرى مع اختلاط المزيد من الناس.

وأضاف: "كانت الحكومة حكيمة للغاية حتى الآن، لكني قلق من أننا قد نبدأ قريباً جداً. أنا لا أعرف ما إذا كانت البلاد يمكن أن تنجو من موجة ثانية."

أشارت عدد كبير من السيارات والحافلات والدراجات النارية إلى زيادة في التنقل في الصباح الباكر، لكن حركة المرور كانت لا تزال أخف بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل أن يضرب الفيروس في فبراير.