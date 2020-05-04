كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤولون: إدارة "ترامب" تضغط لتمزيق سلاسل التوريد العالمية من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "الشحن التوربيني" وهي مبادرة لتمزيق سلاسل التوريد الصناعية العالمية من الصين بينما تزن التعريفات الجديدة لمعاقبة بكين على تعاملها مع تفشي فيروس كوونا، وفقًا لمسؤولين على دراية بالتخطيط الأمريكي.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأمريكية: "الآن، يدفع التدمير الاقتصادي وعدد القتلى الهائل في فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى دفع الحكومة على نطاق واسع لنقل اعتماد الولايات المتحدة على الإنتاج وسلسلة التوريد بعيدًا عن الصين، حتى لو ذهبت إلى دول أخرى أكثر صداقة بدلاً من ذلك"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال كيث كراش وكيل الوزارة لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة بوزارة الخارجية الأمريكية: "لقد عملنا على تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد لدينا في الصينن على مدى السنوات القليلة الماضية، لكننا الآن نشحن هذه المبادرة بسرعة".

وأضاف "كراش": "أعتقد أنه من الضروري فهم مكان المجالات الحرجة وأين توجد الاختناقات الحرجة"، مضيفًا، أن الأمر كان أساسيًا لأمن الولايات المتحدة وواحدة يمكن للحكومة أن تعلن عن إجراء جديد قريبًا.

كما قال المسؤولون الحاليون والسابقون لـ"رويترز": "تبحث وزارة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية ووكالات أخرى عن طرق لدفع الشركات إلى نقل كل من المصادر والتصنيع خارج الصين. الحوافز الضريبية وإعانات الدعم المحتملة من بين الإجراءات التي يجري بحثها لتحفيز التغييرات".

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قال أحدهم: "هناك ضغط كامل من الحكومة على ذلك. تبحث الوكالات عن التصنيع الذي يجب اعتباره ضروريًا وكيفية إنتاج هذه السلع خارج الصين.

وقال مسؤول أمريكي كبير آخر: "هذه اللحظة هي عاصفة مثالية. لقد بلور الوباء كل المخاوف التي كانت لدى الناس من التعامل مع الصين".

وأضاف المسؤول: "كل الأموال التي يعتقد الناس أنهم قاموا بها من خلال إبرام صفقات مع الصين من قبل، والآن قد طغى عليها الكثير من الضرر الاقتصادي من فيروس كورونا".

وتعهد الرئيس الأمريكي، الذي صعد من الهجمات الأخيرة على الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، منذ فترة طويلة بإعادة الصناعات التحويلية من الخارج.

تم تحديد سياسة "ترامب" في الصين من خلال صراعات خلف الكواليس بين المستشارين المؤيدين للتجارة والصقور الصينيين. الآن يقول هذا الأخير أن وقتهم قد حان.