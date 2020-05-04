الحسيمة.. طفل يضع حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته

اهتز إقليم الحسيمة، أمس الأحد، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم طفل على وضع حد لحياته شنقا، داخل منزل عائلته، الموجود في جماعة كتامة.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ إلى أن الطفل، الذي لا يتجاوز عمره 11 سنة، عثر عليه معلقا في إحدى غرف منزل أسرته، بواسطة قطعة قماش ملفوفة حول عنقه، ما خلف حالة من الصدمة لدى عائلته.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن الهالك كان يلعب رفقة أخيه بقطعة قماش، قبل أن يقوم بلفها حول عنقه، وربطها بإحكام حول نافذة إحدى الغرف، حيث كان، قبل أن يفارق الحياة.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات، التابع للمستشفى الإقليمي محمد الخامس في الحسيمة، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.