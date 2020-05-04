عاجل.. 127 حالة شفاء جديدة و3 وفيات ترفع حصيلة وفيات كورونا إلى 177

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 1565 حالة، بعد تسجيل 127 حالة شفاء جديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 177 حالة، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، خلال الـ18 ساعة الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 5000 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، بعد تسجيل 97 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 39076 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.