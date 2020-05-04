أعلنت إسبانيا اليوم الإثنين، عن تسجيل 164 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهو نفس الرقم المسجل أمس الأحد، أي أقل عدد للوفيات منذ 18 مارس، فيما سجلت عدد إصابات جديدة هو الأدنى منذ 8 مارس.
ومنذ بداية انتشار الوباء، توفي ما مجموعه 25 ألفا و428 شخصًا، بينما تم علاج 121 ألفا 343 شخصا (2441 خلال 24 ساعة).
أما أعداد الإصابات الجديدة، فانخفضت إلى 356 حالة جديدة اليوم الاثنين، وهو أدنى رقم منذ 8 مارس، عندما بدأ الإنتشار الكبير للعدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إسبانيا تسجل أدنى معدلات الإصابة بكورونا منذ 8 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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