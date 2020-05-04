يطالبون بعودتهم إلى إسبانيا.. مغاربة بجنسية إسبانية يستعدون إلى التظاهر أمام القنصليات بالمغرب

يستعد عدد من المغاربة الذين يحملون الجنسية الإسبانية، إلى التظاهر يوم غد الاثنين، أمام القنصليات الإسبانية في المغرب، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الأحد.

وقالت صحيفة “إلفارو دي سوتا” إن المغاربة الذي يحملون الجنسية الإسبانية، يستعدون إلى الاحتجاج، صباح غد الإثنين، أمام القنصليات الاسبانية في المغرب، وذلك في ستة مدن مغربية: طنجة والدار البيضاء والرباط وتطوان والناظور وأكادير.

ولفتت الصحيفة المذكورة الإنتباه، إلى أن المتظاهرين يسعون من خلال الاحتجاج إلى التسليط الضوء على معاناتهم، مطالبين العودة إلى منازلهم وحياتهم في إسبانيا.

وأوضح المصدر نفسه، أن حاملي الجنسية الإسبانية يشكون من سوء تواصل القنصلية الإسبانية في المغرب، مشيرين إلى أنها تغلق الأبواب في وجوههم ولا تجيب على هواتفهم.