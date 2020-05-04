إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من المخدرات بسواحل العرائش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز العوامرة، ليلة الأحد، من إحباط محاولة تهريب أطنان من المخدرات، وذلك على حدود شاطىء أولاد آصخار، التابع لجماعة العوامرة دائرة اللوكوس، إقليم العرائش.

وحسب مصدر مطلع، فإن إحباط هذه العملية جاء نتيجة التنسيق بين درك العوامرة ودرك مولاي بوسلهام، مكنتهما من حجز زورق مطاطي ومحركيين وأزيد من ستة أطنان من الحشيش بالساحل، كانت معدة للانطلاق نحو الضفة الأخرى.

وذكر ذات المصدر أن العملية نتج عنها اعتقال شخصين وفرار ستة آخرين.

وقد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالعرائش من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادث، ولازالت التحريات جارية من أجل توقيف وكشف هوية الفاريين.