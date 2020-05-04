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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة مواطنين في مخادر إب بحادثين منفصلين والان مع التفاصيل
الإثنين 4 مايو 2020
قتل ثلاثة مواطنين بحادثين منفصلين في محافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
مصادر محلية أفادت أن إثنين من المواطنين قتلا برصاص مسلحين بمديرية المخادر شمال محافظة إب.
وبحسب المصادر فإن القتيلين أبناء عمومة وهما بلال قايد على المرغمي ، وبشير احمد على المرغمي.
وفي ذات المديرية قتل مواطن يدعى "عبدالله صالح النفيشي" برصاص أحد المسلحين.
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من مقتل وإصابة خمسة مواطنين بحوادث متفرقة بعدد من مديريات محافظة إب.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.
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