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روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الإثنين 4 مايو 2020

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 10581 إصابة بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 145268 حالة.

 

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1356 بزيادة 76 خلال يوم واحد.

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وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في بيان، أن 6ر50% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض لكورونا.

 

وأضاف البيان أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 18095 شخصا، بزيادة 1456 شخصا عن اليوم السابق .

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