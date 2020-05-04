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اليمن.. تعقيم شوارع عدن خشية من تفشي فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 4 مايو 2020

أفادت مصادر محلية في عدن، جنوب اليمن، بأن حملة تعقيم بدأت في شوارعها.

 

 

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وبينت المصادر، أن حملة تعقيم بدأت لتشمل العديد من شوارع والأسواق في عدن وسط مخاوف من تفشي .

 

 

ويأتي هذا في وقت سجلت عدن 7 حالات من كوفيد- 19،  و2 في تعز، و1في حضرموت و7 حالات في انتظار نتيجة الفحص في صنعاء

 

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