اليمن.. تعقيم شوارع عدن خشية من تفشي فيروس كورونا

الإثنين 4 مايو 2020

أفادت مصادر محلية في عدن، جنوب اليمن، بأن حملة تعقيم بدأت في شوارعها.



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وبينت المصادر، أن حملة تعقيم بدأت لتشمل العديد من شوارع والأسواق في عدن وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا في وقت سجلت عدن 7 حالات من كوفيد- 19، و2 في تعز، و1في حضرموت و7 حالات في انتظار نتيجة الفحص في صنعاء