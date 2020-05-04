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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تعقيم شوارع عدن خشية من تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 4 مايو 2020
أفادت مصادر محلية في عدن، جنوب اليمن، بأن حملة تعقيم بدأت في شوارعها.
وبينت المصادر، أن حملة تعقيم بدأت لتشمل العديد من شوارع والأسواق في عدن وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا في وقت سجلت عدن 7 حالات من كوفيد- 19، و2 في تعز، و1في حضرموت و7 حالات في انتظار نتيجة الفحص في صنعاء
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