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طائرة مساعدات إماراتية إلى بوتسوانا لمواجهة كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 4 مايو 2020

أرسلت الإمارات، اليوم الإثنين، طائرة مساعدات إلى بوتسوانا؛ لدعمها في الحد من انتشار "كوفيد-19".

 

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فإن الطائرة تتضمن 5 أطنان من الإمدادات الطبية يستفيد منها أكثر من 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وقال محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب أفريقيا سفير غير مقيم ببوتسوانا، إن تقديم المساعدات اليوم يؤكد استمرار مشاركتنا بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة كورونا.

 

وأضاف أنها تأتي "في إطار تعزيز القدرات الطبية لعدد كبير من الدول الصديقة مثل بوتسوانا".

 

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وأوضح أن المساعدات المرسلة إلى بوتسوانا ستعزز إمكانيات العاملين في مجال الرعاية الصحية في بتسوانا وستمكنهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار الفيروس.

 

وبروح التضامن والتعاون الإنساني لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ انتشار الفيروس، جهدا في التواصل مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات الوباء.

 

ومنذ ظهور فيروس كورونا، قدمت دولة الإمارات أكثر من 353 طناً من المساعدات لأكثر من 35 دولة، استفاد منها نحو 353 ألفا من المهنيين الطبيين.

 

جهود الإمارات تنوعت ما بين مئات الأطنان من المساعدات الطبية، والمساعدة في إجلاء رعايا الدول إلى بلادهم واستضافة آخرين بمدينة الإنسانية.

 

كما شملت تكريس ممتلكاتها بالخارج لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن المساهمة في إيصال الطعام لمحتاجيه من المرضى والمعزولين صحيا بالدول التي تعاني من تفشي الفيروس.

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