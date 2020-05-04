شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تواصل استهداف الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 4 مايو 2020 واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران ارتكاب سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية،مستهدفة الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

مصادر محلية في حيس أفادت ان المليشيات استهدفت بمختلف الأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة منازل المواطنين في الأحياء السكنية بمركز المدينة خلال ساعات المساء. Advertisements وأضافت المصادر، أن عمليات الإستهداف الواسعة طالت المنازل في حيّي ربع الحضرمي والسوق الآهلين بالسكان وسط المدينة. المصادر أوضحت ، أن الإستهداف الذي شنته عناصر المليشيات تسبب بحالة من الذعر والخوف في أوساط المواطنين لاسيما النساء والأطفال ، نتيحة الإستهداف الذي طال منازلهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تواصل استهداف الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.