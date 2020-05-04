تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

الإثنين 4 مايو 2020

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين 4 مايو/أيار، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 205.84 ريال (54.89 دولار).



وسجل عيار 22 نحو 188.68 ريال (50.32 دولار)، فيما سجل سعر عيار 21 نحو 180.11 ريال (49.03 دولار).

وعن أسعار الذهب الأكثر شعبية؛ فقد سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية 154.38 ريال (41.17 دولار)، وعيار 14 سجل 120.07 ريال (33.02 دولار).

وسجلت أسعار أوقية الذهب في السعودية نحو 6405 ريالات (1708 دولارات)، والجنيه الذهب (8 جرامات/ عيار 24) ارتفع إلى 1646 ريالا (439 دولارا)، وسعر كيلو الذهب (عيار 24) حقق 205.837 ألف ريال (54.890 دولار).

ويوم الخميس، قال مجلس الذهب العالمي إن إقبال المستثمرين على شراء الذهب بسبب بواعث القلق من جائحة فيروس كورونا عوض انهيارا في إنتاج الحلي، ما أدى لاستقرار الطلب على المعدن الأصفر في الأشهر الـ3 الأولى من 2020.

وقلب تفشي فيروس كورونا المستجد تجارة الذهب رأسا على عقب، في ظل التأثير الضخم لإجراءات العزل العام على أكبر سوقين؛ الصين والهند، وتعطيله خطوط الإمداد.

Advertisements

وتسببت الجائحة في اضطرابات بالأسواق المالية، ما أدى لزيادة الاستثمار في المعدن النفيس الذي يعد من الأصول القادرة على الاحتفاظ بقيمتها على المدى الطويل.

وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي: "هذا أكبر تغير للسوق تعيه ذاكرتي.. من الواضح جدا أن القادم أعظم بكثير".

وقال المجلس، في أحدث تقاريره الفصلية، إن صناديق المؤشرات التي تخزن الذهب نيابة عن مستثمرين، معظمهم في الولايات المتحدة وأوروبا، أضافت 298 طنا تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار لمخزوناتها في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار الماضي.

في غضون ذلك، انخفض استخدام الذهب في صناعة الحلي إلى 325.8 طن، متراجعا 39% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في أدنى مستوى خلال 10 سنوات على الأقل.

وأضاف المجلس أن مبيعات السبائك والعملات الذهبية انخفضت 6% إلى 241.6 طن وتراجعت مشتريات البنوك المركزية 8% إلى 145 طنا، أما الاستخدامات الأخرى مثل صناعة الإلكترونيات وتركيبات الأسنان فتراجعت 8% إلى 73.4 طن.

وارتفع إجمالي الطلب 1% إلى 1083.8 طن مقارنة به قبل عام.

وارتفعت أسعار الذهب هذا العام لأعلى مستوياتها في 8 أعوام متخطية 1700 دولار للأوقية (الأونصة) وسجلت مستويات قياسية بعملات أخرى مثل اليورو واليوان والروبية.