السعودية: 8 وفيات و1552 اصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الإثنين 4 مايو 2020

اعلنت السعودية الاحد تسجيل ثماني وفيات بالإضافة إلى 1552 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).



Advertisements

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 184 متوفى و27011 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 4134 حالة بعد تسجيل شفاء 369 حالة جديدة فيما لفت الى ان هناك 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة. (النهاية).