- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 8 وفيات و1552 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) والان مع التفاصيل
الإثنين 4 مايو 2020
اعلنت السعودية الاحد تسجيل ثماني وفيات بالإضافة إلى 1552 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 184 متوفى و27011 مصابا.
وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 4134 حالة بعد تسجيل شفاء 369 حالة جديدة فيما لفت الى ان هناك 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة. (النهاية).
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: 8 وفيات و1552 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.