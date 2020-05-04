نيابة أبوظبي تحقق مع شخص حول فيديو مثير لخطاب الكراهية

الإثنين 4 مايو 2020

تحقق النيابة العامة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مع أحد الأشخاص على خلفية انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا وعبارات من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية والإخلال بالنظام العام.



وكانت التحقيقات أسفرت عن رصد تسجيلات مصورة منشورة في قناة المتهم على اليوتيوب، تتضمن عبارات من شأنها إثارة خطاب الكراهية والإخلال بالنظام العام، من خلال التمييز بين مكونات المجتمع.

من جهةٍ أخرى؛ طالبت النيابة العامة في أبوظبي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي تنشر عبر حساباتهم والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات القبلية والحض على الكراهية في المجتمع وما تخلفه من هدم لثقافة التسامح السائدة.

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وأوضحت أن المادة 30 من الدستور في دولة الإمارات نصت على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في حدود القانون، مؤكدةً أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالًا مخلة بالنظام العام.

وأشارت إلى أن "المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل".

كما حذرت نيابة أبوظبي؛ من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع، أو إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بما يسيء للمجتمع أو للنظام العام.

وأكدت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يخالف القانون، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.