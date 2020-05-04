شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات في الدوحة .. قطر على موعد مع الانقلاب السادس والان نبدء بالتفاصيل

• مغردون ينشرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص داخل الدوحة

لم تعرف قطر على مر تاريخها الاستقرار في نُظم الحكم ، حيث شهدت 5 انقلابات حتى الآن ، ويبدو أنها على شفا انقلاب سادس ، حيث تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن سماع دوي انفجارات في قطر، وتحديدا في منطقة الوكرة، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص داخل الدوحة فجر اليوم.

فيما أشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، بعد أن أمر أمير قطر بالتحقيق مع شركة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى في الدوحة قبل أيام قليلة.

ونشر أحد المغردين :"إطلاق نار كثيف ومروحيات في منطقة الوكره في الدوحة قطر ، هُناك مصادر تقول إنه انقلاب في قطر، وأخرى تقول إن حمد جاسم بن جبر حاول الانقلاب بالتضامن مع عسكر الصملي بعد أمر تميم بن حمد التحقيق في فساد مالي واداري بشركاته .. طول عمرهم خيانات .. شيل ابوك حط ابوك عالحكم .. الله يحمي شعب قطر".