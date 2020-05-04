حكومة أو انتخابات.. إسرائيل بانتظار الحسم

تحسم المحكمة العليا الإسرائيلية مآل الأوضاع في إسرائيل، فإما حكومة تناوب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس وإما انتخابات رابعة.

فبعد مداولات استمرت 7 ساعات أمس في التماسات ضد تشكيل أو ترؤس نتنياهو للحكومة، عادت المحكمة اليوم الإثنين، للنظر في 8 التماسات إضافية تطعن في الاتفاق الذي توصل إليه مع جانتس لتشكيل حكومة الوحدة بينهما.

وفيما لم يتضح موعد صدور القرار النهائي للمحكمة، هدد قادة في "الليكود" اليميني بأن منع رئيس الحزب، نتنياهو، من ترؤس الحكومة سيعني التوجه إلى انتخابات رابعة وإحداث "هزة أرضية في الساحة السياسية الإٍسرائيلية".

وكما كان عليه الأمر يوم أمس، فقد انعقدت المحكمة بهيئة موسعة من 11 قاضيا للنظر في الالتماسات بجلسة تم بثها على الهواء مباشرة.

ولجأت المحكمة إلى خيار البث المباشر لمداولاتها بسبب قيود وقائية فرضها فيروس كورونا على عدد الصحفيين المسموح لهم بتغطية الجلسة.

وفيما من المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن الالتماسات ضد ترؤس نتنياهو للحكومة، ألمح القضاة إلى أنهم لن يعترضوا على ترؤسه للحكومة القادمة.

وسيرأس نتنياهو الحكومة الجديدة لمدة 18 شهرا، على أن يتسلم جانتس المنصب لمدة 18 شهرا إضافية في حكومة تناوب اتفقا على تشكيلها ويتوقع أن تحظى بدعم واسع في الكنيست.

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ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة ستقبل هذا الاتفاق بين جانتس ونتنياهو أم أنها ستطلب تعديله.

ويتطلب الاتفاق تعديلات على القانون الإسرائيلي ليتلاءم مع تناوب نتنياهو وجانتس على رئاسة الحكومة.

غير أن طاقم الدفاع عن نتنياهو أبلغ المحكمة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الاتفاق بين الطرفين "حساس ومعقد" وأن "أي تغيير في أي بند فيه قد يؤدي إلى إلغائه بالكامل".

وإلغاء الاتفاق يعني التوجه إلى انتخابات رابعة بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول ومارس/آذار من العام الماضي.

وركز قضاة المحكمة على فترة الأشهر الستة الأولى للحكومة والتي يفترض أن تركز على مجابهة فيروس كورونا.



وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت قد أبلغ المحكمة قبل أيام ألا مانع قانوني من ترؤس نتنياهو للحكومة المقبلة.

وماندلبليت هو ذاته الذي قدم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.