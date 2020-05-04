اتهام أمريكي لروسيا والصين بـ"استغلال" كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الإثنين، روسيا والصين باستغلال انتشار فيروس كورونا المستجد لـ"الدفع بمصالحهما في أوروبا".



وقال إسبر لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية، ردا على سؤال عما إذا كانت الصين وروسيا تحاولان كسب نفوذ في من خلال المساعدات، إن "الولايات المتحدة على دراية بأن بعض الدول ستحاول استغلال الجائحة كوسيلة للاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية بما سيكون له أثر طويل الأمد على الأمن".

وأضاف "بلا شك، سيحاول منافسون محتملون استغلال نفوذهم للدفع بمصالحهم وخلق انقسامات في حلف شمال الأطلسي وفي أوروبا.. هواوي وشبكة الجيل الخامس مثال مهم على مثل تلك الأنشطة الخبيثة من الصين".

واعتبر إسبر أن "الاعتماد على مزودين صينيين قد يجعل أنظمة مهمة عرضة للأعطال والتلاعب والتجسس. وسيعرض ذلك قدرتنا على التواصل وتبادل المعلومات المخابراتية للخطر".

Advertisements

وعرضت الصين وروسيا مساعدات على إيطاليا شملت إرسال أطباء ومعدات طبية وكمامات للدولة التي كانت أول من شهدت تفشيا واسعا للمرض في أوروبا.

وجذب تقديم روسيا مساعدات لإيطاليا الانتباه للدعم المحدود الذي تلقته روما من الاتحاد الأوروبي، واعتبر دبلوماسيون من التكتل وحلف شمال الأطلسي أن خطوة موسكو لها أهداف جيوسياسية. وهو ما تنفيه موسكو وكذلك بكين.

وقبل ذلك، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدات الروسية المقدمة لإيطاليا في محاربة تفشي كورونا، بأنها "ليست من جهة واحدة"، مشيرا إلى أن بلاده تشتري من إيطاليا أجهزة الضغط الخاصة والتنفس الاصطناعي.

كذلك أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المساعدات التي تقدمها بلادها لإيطاليا بشأن فيروس كورونا تحمل طابعا إنسانيا بحتا ولا ترتبط بأي حال من الأحوال بالأمور السياسية.