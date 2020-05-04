اليابان تمدد طوارئ كورونا لنهاية مايو.. وآبي يشرح الأسباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت اليابان، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى نهاية مايو/أيار، وذلك في أعقاب اجتماع لرئيس الوزراء شينزو آبي مع فريق العمل الحكومي الذي يتعامل مع جائحة فيروس كورونا.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: إن آبي سيعقد مؤتمرا صحفيا في المساء لشرح الأسباب وراء قرار تمديد حالة الطوارئ التي كان من المفترض أن تنتهي يوم الأربعاء.

وقد تخفف الحكومة أيضا بعضا من القيود الحالية المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، وذلك بالسماح لأماكن تنخفض فيها مخاطر العدوى نسبيا مثل المتنزهات باستئناف نشاطها، حتى في المقاطعات المتضررة بشدة من الجائحة.

وتمنح حالة الطوارئ لحكام هذه المقاطعات السلطة لمطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق المؤسسات التجارية، ولا تطبق مع ذلك أي عقوبات جراء عدم الامتثال لتلك المطالب.

ورغم أن اليابان لم تشهد انتشارا للفيروس على نطاق هائل مقارنة ببعض الدول الأخرى في العالم، فإن فيروس كورونا المستجد أصاب أكثر من 15 ألفا وحصد أرواح 538 في البلاد.