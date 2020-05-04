بريطانيا تريد إجابة "صريحة" من الصين بشأن تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الإثنين، إن هناك أسئلة يتعين على الصين الإجابة عنها بشأن تفشي فيروس كورونا.

وردا على سؤال من محطة "إل.بي.سي" الإذاعية عما إذا كانت الصين عليها أن تجيب عن أسئلة بشأن السرعة التي بلغ بها العالم بمدى احتدام الأزمة، ردّ والاس: "أعتقد ذلك".

وأضاف "الوقت المناسب لتحليل تفصيلي بشأن ذلك هو بعد أن نضع كلنا الموقف تحت السيطرة ونتخطاه وتعود اقتصاداتنا لأنشطتها الطبيعية".

وتابع "تحتاج الصين للتحلي بالصراحة والشفافية عما حادت عنه وعن إخفاقاتها وكذلك نجاحاتها".

Advertisements

تخفيف إجراءات العزل في "هوبي" الصينية بؤرة تفشي كورونا

ترامب: الصين تريد خسارتي في انتخابات الرئاسة

وأمس الأحد، كرر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهاماته للصين بأنها بذلت جهودًا لإخفاء مدى انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إخفاء الإمدادات الطبية.

وأكد بومبيو وجود "عدد هائل من الأدلة" على أن مصدر كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية. وهو ما نفته بكين مرارا من قبل.