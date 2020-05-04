الفلبين تسجل 16 وفاة جديدة و262 إصابة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و262 حالة إصابة أخرى. وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد بلغ 9485 حالة والوفيات 623 حالة وأن 101 مصاب تعافوا ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض 1315 .

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