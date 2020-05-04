روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 145268 حالة.



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ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1356 بزيادة 76 خلال يوم واحد.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في بيان، أن 6ر50% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض لكورونا.

وأضاف البيان أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 18095 شخصا، بزيادة 1456 شخصا عن اليوم السابق .