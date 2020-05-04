شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعقيم شوارع عدن خشية من تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

عدن - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في عدن، جنوب اليمن، بأن حملة تعقيم بدأت في شوارعها.

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وبينت المصادر، أن حملة تعقيم بدأت لتشمل العديد من شوارع والأسواق في عدن وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا في وقت سجلت عدن 7 حالات من كوفيد- 19، و2 في تعز، و1في حضرموت و7 حالات في انتظار نتيجة الفحص في صنعاء