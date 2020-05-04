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تعقيم شوارع عدن خشية من تفشي فيروس كورونا

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

تعقيم شوارع عدن خشية من تفشي فيروس كورونا

عدن - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في عدن، جنوب اليمن، بأن حملة تعقيم بدأت في شوارعها.

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وبينت المصادر، أن حملة تعقيم بدأت لتشمل العديد من شوارع والأسواق في عدن وسط مخاوف من تفشي .

 

ويأتي هذا في وقت سجلت عدن 7 حالات من كوفيد- 19،  و2 في تعز، و1في حضرموت و7 حالات في انتظار نتيجة الفحص في صنعاء

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