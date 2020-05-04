الأزهر يقيم "التراويح والتهجد" في العشر الأواخر من رمضان بهذا الشرط.. فما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إدارة الأزهر الشريف، الأحد، إقامة صلاتي التراويح والتهجد للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر، بشرط أن تُقام بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور، وسيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناة الجامع الأزهر على منصة يوتيوب.



وأوضحت إدارة الجامع الأزهر أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، وطالبت جموع المسلمين بالالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد في منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بجميع التدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية.

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وفي الإطار ذاته، كانت وزارة الأوقاف المصرية قد أعلنت بث صلاة العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص يوميًا عبر الإذاعة المصرية، حرصًا على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم.

وقدم وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة الاعتذار لإعلاميي الوزارة وجميع وسائل الإعلام عن عدم استقبال أحد بالمسجد على الإطلاق سوى مجموعة العمل المحدودة المكلفة بنقل الحدث رسميًا على إذاعة القرآن الكريم، وفقا للبيان.

وفي آخر إحصاء لها، أعلنت مصر وصول إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 6193 حالة، بينهم 415 وفاة و1522 حالة تم شفاؤها.