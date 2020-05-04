وزير الإقتصاد بحث في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السفيرة الأميركية

استقبل ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، سفيرة ​الولايات المتحدة​ الاميركية ​دوروثي شيا​، في زيارة بروتوكولية وتعارف، جرى في خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين ​لبنان​ والولايات المتحدة وسبل تعزير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتطرق البحث الى الاوضاع العامة التي يمر بها لبنان والمنطقة الاقيليمية.

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