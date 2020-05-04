نديم الجميل: اي اجتماع لا يطرح موضوع الهيمنة الايرانية يُعتبر مضيعة للوقت

رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "اي اجتماع ان كان في ​بعبدا​ او اي مكان آخر لا يطرح موضوع الهيمنة الايرانية و​السلاح​ غير الشرعي، يبقى دون جدوى و يُعتبر مضيعة للوقت. خلاص ​لبنان​ و خروجه من ازمته الاقتصادية مستحيلان قبل حل هذه المشكلة الجوهرية.​​​​​​".

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