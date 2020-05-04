الطبش: شعرة معاوية انقطعت بين العهد وتيار المستقبل

كشفت النائبة ​رولا الطبش​ في حديث إذاعي أن "شعرة معاوية انقطعت بين العهد و​تيار المستقبل​" وقالت: "إنها نتيجة تراكمية لتجاوزات دستورية وقانونية قام بها العهد، بدأت منذ ما قبل استقالة الرئيس ​الحريري​، مرورا بمشاورات التكليف، وصولا الى لقاء ​بعبدا​ المرتقب". وسألت: "ما الغاية من هذا الاجتماع؟ إذا كان للتشاور مع ​الكتل النيابية​ فيما خص الخطة الإنقاذية، كما يسمونها، فالأجدى لو تمت هذه المشاورات قبل إقرارها. وإذا كانت الغاية الحصول على أغلبية نيابية داعمة لها، ف​مجلس النواب​ هو المكان الصحيح لذلك. وإذا كان الهدف شرح الخطة وعرض عناوينها الأساسية، فمجلس النواب هو المكان الصحيح أيضا. إلا أن ما يجري هو مصادرة دور ​السلطة​ التشريعية، وهو شكل من أشكال تكريس الممارسة نحو النظام الرئاسي، مما يشكل انتهاكا للدستور، ومحاولة إرساء صيغة مشوهة لنظام ما قبل ​الطائف​".

وعن المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ بشأن الخطة، اعتبرت أن "هناك من يحاول توظيف الخطة الاقتصادية ل​تحقيق​ مكاسب سياسية، خصوصا أن دخول مفاوضات جدية مع المراجع المالية الدولية، تفترض حدا أدنى من التوافق السياسي الداخلي، وهذا ما يحاول البعض تصويره وكأن العهد قادر على جمع كل الكتل النيابية تحت عباءته، للإيحاء بأن كل البلد يقف خلف العهد وخطته، وهذا غير صحيح، لأنه محاولة مكشوفة لصرف النظر عن خلو الخطة من الإصلاحات الجدية المطلوبة، داخليا ودوليا، وخصوصا في ما يخص ​قطاع الكهرباء​، السبب الأساسي لما وصلت اليه ​المالية العامة​، و​العجز​ و​الوضع الاقتصادي​ ككل".

وأضافت "وإذ ب​الحكومة​ تركز في خطتها الإنقاذية على المستوى النقدي وتخاصم ​القطاع المصرفي​ وتلبسه ثوب الإدانة، متغافلة عن كل الاسباب الحقيقية للانهيار الحاصل في البلد، وعلى أكثر من مستوى، ومنها، الى جانب قطاع الكهرباء، المعابر غير الشرعية والتهرب الضريبي والجمركي وغيرها الكثير. قد تكون الحكومة في محاولة غش مفضوحة امام ​المجتمع الدولي​ وأمام الداخل، إلا أنها لن تمر".