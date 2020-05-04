قدامى القوات:هناك تسرع بمبدأ تسليم الجبهة كاملةً الى صندوق النقد الدولي

رأت هيئة قدامى ومؤسسي ​القوات اللبنانية​ في بيان انه "بالرغم من ثقتنا الكبيرة برئيس الحكومة حسّان دياب، وحسن نيته، ووطنيته وبالطبع نظافة كفه، وبالرغم من انه اضاف الى مقام ​رئاسة الحكومة​ طريقة عمل لم نعهدها منذ سنين عديدة ، خاصة في معركة وباء ​كورونا​ التي رضخت له دول كبيرة وعظيمة أما لبنان فكان استثنائياً في دفاعه بالرغم من الوسائل المتواضعة وذلك من خلال ​وزارة​ صحة نشيطة ووزيرها المميّز، بالتنسيق مع وزراء شرفاء ايضاً، أما المعركة الاقتصادية والمالية التي يرزح تحتها لبناننا العزيز، فنرى انه حصل تسرع بمبدأ تسليم الجبهة كاملةً الى ​صندوق النقد الدولي​ وذلك قبل استنزاف جميع وسائل الدفاع اللبنانية وما اكثرها نذكر منها محاولة وقف الهدر المتآتي من الفشل بإدارة الملفات ووضع الموظف المناسب في الوظيفة المناسبة، والغاء المحسوبيات في تعيين الموظف، التدقيق بالتحويلات المالية التي بلغت حوالي الأربعة مليارات ​دولار​، والتي حصلت خلال ساعات الليل ولشخصيات تعمل بالشأن العام وبالتالي يمكن أن تكون معظمها خارجة عن القانون ويمكن اعادتها الى لبنان، ومحاولة اعادة قسم من ​الأموال المنهوبة​ ، فكل دولار منها يعاد الى خزينة ​الدولة​ يعطي دفعاً معنوياً وثقة كبيرة من المواطن ببلده وبقطاعه المصرفي والمالي وتعطي نتائج غير مسبوقة".