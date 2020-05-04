الجيش الإسرائيلي أزال 20 كاميرا مثبتة فوق الجدار من العديسة الى كفرك

أزالت قوات الجيش الاسرائيلي حوالى 20 كاميرا من الكاميرات المثبتة على الابراج الحديدية فوق ​الجدار الاسمنتي​ بدءا من بلدة ​عديسة​ وصولا الى ​بلدة كفركلا​ قبالة سهل مرجعيون، فيما ابقت على كاميرا واحدة قبالة سهل مرجعيون.

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