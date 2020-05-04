النائب انطوان حبشي يتقدم باخبار حول ملفات فساد بوزارة الطاقة

تمنى عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب انطوان حبشي خلال تقديمه ​اخبار​ يتعلق بملفات فساد في ​وزارة الطاقة​ ان بذهب ​القضاء​ حتى النهاية بالملف، معتبرا أنه "فقط بهذه الطريقة نصل الى المسؤول الاساسي عن ​الفساد​.

واشار الى أن "عقد "سوناطراك" لا يتجدد الا إذا كان وزير الطاقة موافق"، معتبرا أن "ما حدث خلال العشر سنوات من ارتكابات بوزارة الطاقة هو واضح للعيان، وهناك مستندات وأرقام ووقائع تستحق أن تتابعها ​النيابة العامة​ للنهاية".

واضاف: "تيدي رحمة هو من العائلات العريقة في منطقة ببشري"، مضيفا: "مسألة ان يتلاحق تيدي بالقانون أمر يخص القضاء والقوات لا تغطي أحدا"، متمنيا ان "يكون لدى القضاء من الجرأة وان تطرح الملفات أمام الرأي العام ويتم الذهاب فيها حتى النهاية"، معتبرا أن "المنشآت النفطية هي الثقب الاسود الذي يذهب باتجاهه وزير الطاقة".