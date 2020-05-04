"رودز فور لايف" نظّمت دورة لقوى الأمن عن سبل مواجهة "كورونا" والوقاية منه

نظمت جمعية "رودز فور لايف" دورة لقوى الأمن الداخلي حول سبل الوقاية من فيروس "كورونا" وطرق مواجهته في حالات الإصابة.
وشارك في الدورة عشرة ضباط من الوحدات الطبية في قوى الأمن في عرمون وصيدا وبيت الدين وجبل لبنان وزحلة والنبطية وجونية، ونظمت في معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي بشراكة استراتيجية مع البنك اللبناني للتجارة (BLC) والمركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت.
وأوضحت رئيسة الجمعية زينة قاسم أن المشاركين في الدورة "اطلعوا على أحدث المعلومات المتعلقة بوباء كورونا اضافةً الى كل الإجراءات والإرشادات التي تصدر تباعاً عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية". وأكدت التزام الجمعية "تزويد كل المؤسسات الأمنية في لبنان بهذه المعلومات التي تسهم في انقاذ الأرواح لأن المطلوب في حالة الوباء التدخل المناسب والسريع وتوفير كل فرص النجاة للمصابين".
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