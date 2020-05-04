أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية في ​بيروت​ برئاسة الرئيسة القاضية ميشيل طربيه وعضوية القاضيين الياس الحلو وزينة زين حكمًا نهائيًا قضى برد الدعوى المقدّمة من السيد غسان الخوري الرامية إلى إبطال إنتخاب النائب السابق الاستاذ ​نعمة الله أبي نصر​ رئيسًا للرابطة المارونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الابتدائية في بيروت ردت الدعوة لإبطال إنتخاب أبي نصر رئيسًا للرابطة المارونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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