سكرية استنكر الموقف المعيب والمنافق لدول الغرب وهباتها الصحية

استنكر رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" اسماعيل سكرية في بيان "الموقف المعيب والمنافق لدول الغرب وهباتها الصحية لوزارة الصحة والتي لم تتخط الخمسة عشر جهازا تنفسيا، معززة بالاعتراف بنجاح الحكومة ووزير الصحة حمد حسن تحديدا بادارة مواجهة الكورونا بجرأة وحكمة وباللحم الحي، فيما تذهب ملايين الدولارات لجمعيات المجتمع المدني الذي لم يرتق بممارساته ومواقفه خارج ما يرسم له، واخرها اربعة ملايين دولار لجمعية معروفة لدراسة تشخيص فيروس الكورونا ومتابعته".
واضاف: "على المستوى الشخصي انا لا افاجأ وتجربة 23 عاما موثقة لمواقف هذه الدول ومؤسساتها خير دليل، فهي تشجع الفساد وتطنش عنه ولطالما شاركت به، اذ لا مصلحة لها بالعمل الصحيح البناء الذي يضعف سياساتها المحركة لعطاءاتها الانسانية المظهر والسياسية المضمون بامتياز".
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