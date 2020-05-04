سكرية استنكر الموقف المعيب والمنافق لدول الغرب وهباتها الصحية

استنكر رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" ​اسماعيل سكرية​ في بيان "الموقف المعيب والمنافق لدول الغرب وهباتها الصحية ل​وزارة الصحة​ والتي لم تتخط الخمسة عشر جهازا تنفسيا، معززة بالاعتراف بنجاح ​الحكومة​ و​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ تحديدا بادارة مواجهة ​الكورونا​ بجرأة وحكمة وباللحم الحي، فيما تذهب ملايين ال​دولار​ات لجمعيات ​المجتمع المدني​ الذي لم يرتق بممارساته ومواقفه خارج ما يرسم له، واخرها اربعة ملايين دولار لجمعية معروفة لدراسة تشخيص فيروس الكورونا ومتابعته".

واضاف: "على المستوى الشخصي انا لا افاجأ وتجربة 23 عاما موثقة لمواقف هذه الدول ومؤسساتها خير دليل، فهي تشجع ​الفساد​ وتطنش عنه ولطالما شاركت به، اذ لا مصلحة لها بالعمل الصحيح ​البناء​ الذي يضعف سياساتها المحركة لعطاءاتها الانسانية المظهر والسياسية المضمون بامتياز".