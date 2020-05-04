الحجار: الخطة الإقتصادية ستغير هوية لبنان الاقتصادية وتدمر مبدأ الملكية الخاصة

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، الى "اننا ننتظر من ​رئيس الجمهورية​ دعوتنا الى طاولة حوار حول الإستراتيجية الدفاعية وسلاح "​حزب الله​" وكيفية الإستفادة منه ضمن قرار الدولة، وإرسال رسالة للدول العربية والغربية أن الدولة ال​لبنان​ية جادة بممارسة السيادة على كل ارضها"، مبينا أنه "لدينا شعور أن هناك رغبة لدى العهد وأفرقائه لتحويل النظام الديمقراطي بالممارسة الى نظام رئاسي. هناك فتاوى سياسية وقانونية غب الطلب تتجاوز حدود ​الدستور​، رأينا هذا الامر ب​تشكيل الحكومة​، الإستشارات النيابية، رفض تعيين الناجحين في مجلس الخدمة، عرقلة ​التشكيلات القضائية​ وفي هذا الاجتماع بحد ذاته".

وسأل الحجار في حديث تلفزيوني: "ما معنى الدعوة للإطلاع؟ نحن رأينا الخطة ونعرف محتواها ولدينا رأي فيها، اذا الدعوة جادة لاشراكنا فالدعوة كان يجب أن تكون قبل اعداد الخطة وليس بعدها"، مشيرا الى أنه "معروف أن "​تيار المستقبل​" دائما يضع مصلحة البلد في المقدمة، جمهورنا تراجع بسبب إصرارنا على تغليب مصالح البلد على مصالحنا الشخصية، ما يهمنا المصلحة العامة ولذلك نحن أكثر فريق يدفع الثمن".

وأوضح أنه "عندما يكون هناك خطة مقرة في ​مجلس الوزراء​، يجب البدء بخطوات لتنفيذها، أما مناقشة الخطة فالمكان الطبيعي لذلك هو ​مجلس النواب​"، معتبرا أن "الخطة الإقتصادية ستؤدي الى تغيير هوية لبنان الاقتصادية وتدمير مبدأ الملكية الخاصة عبر السطو على الودائع".