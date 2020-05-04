عبدالله زار وزير الصحة: بحثنا بوضع مستشفيات الجبل

أوضح عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب عبد الله في تصريح انثر لقائه وزير الصحة العامة حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة أن "البحث تناول وضع مستشفيات الجبل ولا سيما التي اعتمدت لاستقبال حالات الإصابة أو المشتبه بإصابتها بكورونا مثل مستشفيي عين وزين وقرنايل. وشكرنا الوزير حسن لتخصيصه مستشفى سبلين الحكومي بجهاز فحص PCR سيتم تسليمه في اليومين المقبلين".
ولفت إلى أن "النقاش تطرق إلى موضوع العمل الصحي في المستقبل، وكان التركيز على أن المستشفيات الحكومية يجب أن تكون خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا وغيرها".
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