عبدالله زار وزير الصحة: بحثنا بوضع مستشفيات الجبل

أوضح عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب عبد الله في تصريح انثر لقائه ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ في مكتبه في ​وزارة الصحة​ أن "البحث تناول وضع مستشفيات الجبل ولا سيما التي اعتمدت لاستقبال ​حالات​ الإصابة أو المشتبه بإصابتها ب​كورونا​ مثل مستشفيي عين وزين وقرنايل. وشكرنا الوزير حسن لتخصيصه ​مستشفى​ ​سبلين​ الحكومي بجهاز فحص PCR سيتم تسليمه في اليومين المقبلين".

ولفت إلى أن "​النقاش​ تطرق إلى موضوع العمل الصحي في ​المستقبل​، وكان التركيز على أن ​المستشفيات الحكومية​ يجب أن تكون خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا وغيرها".