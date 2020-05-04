بلدية فنيدق أسفت لحادث إطلاق النار في مشمش: عمل مدان لا يعبر عن أخلاق أهلنا

أسفت ​بلدية فنيدق​ في بيان، لحادث ​إطلاق النار​ في مشمش، "من قبل بعض الشبان المحسوبين على البلدة بعد توقيع فاعليات البلدتين وثيقة حسن جيرة"، وأكدت أن "هذا العمل يمسنا جميعا، ونعبر عن تضامننا مع أهلنا في مشمش".

وأكدت انه "لا نقبل نقض العهود وعدم احترام الجيرة والأخوة، ونرفض الحماقة والجهل عندما تصدر عن أبنائنا. وبعد هذا العمل المدان الذي لا يعبر عن أخلاق أهلنا، والذي أتى بعد توقيع وثيقة حسن الجيرة بين فاعلي البلدتين الشقيقتين، فإننا وبصفتنا الممثل الرسمي للبلدة، نناشد كافة ​الأجهزة الأمنية​ متابعة الذين يؤذون الآمنين في ديارهم، والأخذ على أيديهم، وكف أذاهم عن الناس، وتقديمهم إلى العدالة لنيل الجزاء الذي يستحقون". وشددت على ان "كل من يسعى لتغطية أهل الأذية أو إخراجهم من ​السجن​ إنما هو شريك في الفتنة كائنا من كان، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والحق أحق أن يقال ويتبع".