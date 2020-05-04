آلان عون: لوضع شروط لاجراء فحوصات الـPCR وإستكمال موضوع الحجر

دعا عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، ​الحكومة​ الى "تغيير إستراتجيتها بما يتعلق بعودة المغتربين"، مشددا على أنه"لا يجوز أن نتعامل مع المغترب وكأن اللبناني في الخارج موبوء وفي الداخل نظيف فيما يخص ​الكورونا​".

ولفت في تصريح الى "تناتش اللبنانيين للأماكن والوسائط"، مشددا على "ضرورة وضع معايير واضحة وأن تفتح ​الدولة​ الرحلات لعودة اللبنايين فهم من حقهم أن يعودوا الى بلدهم. كما يجب وضع شروط لاجراء فحوصات الـPCR وإستكمال موضوع الحجر".