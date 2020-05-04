دعا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، الحكومة الى "تغيير إستراتجيتها بما يتعلق بعودة المغتربين"، مشددا على أنه"لا يجوز أن نتعامل مع المغترب وكأن اللبناني في الخارج موبوء وفي الداخل نظيف فيما يخص الكورونا".
ولفت في تصريح الى "تناتش اللبنانيين للأماكن والوسائط"، مشددا على "ضرورة وضع معايير واضحة وأن تفتح الدولة الرحلات لعودة اللبنايين فهم من حقهم أن يعودوا الى بلدهم. كما يجب وضع شروط لاجراء فحوصات الـPCR وإستكمال موضوع الحجر".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: لوضع شروط لاجراء فحوصات الـPCR وإستكمال موضوع الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.