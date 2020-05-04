وزارة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 740

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 3 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة مخبريا الى 740، فيما استقر عدد حالات الوفات على 25.

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