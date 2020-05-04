سعد: ساعة الحقيقة أتت ولبنان على شفير الإفلاس

لفت عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ الى انه من إيجابيات الخطة الاقتصادية والمالية، انه “لأول مرة تأتي ​حكومة​ وتوصف الحال العامة للبلاد، ولأول مرة في ​تاريخ لبنان​ هناك خطة شاملة على المستوى المالي:.

ورأى سعد في حديث إذاعي أن "ساعة الحقيقة أتت، ولبنان على شفير الإفلاس، وبات واضحاً من المسؤول عن ​سرقة أموال​ الناس، وللحقيقة ما من ثقة بهذه ​السلطة​ المسؤولة عن النهب وسرقة الأموال العامة، بوضع وتنفيذ خطة اقتصادية إصلاحية مالية".

وحول لقاء ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مع رؤساء الكتل النيابيّة الأربعاء، شدد على ان "هناك بعض اقتراحات القوانين التي تعد مهزلة قانونية واهدافها شعبويّة فقط، اما موقف ​القوات اللبنانية​ من لقاء ​بعبدا​ واضح، فنحن نحبذ لو كان اللقاء حصل قبل إقرار الخطة الاقتصادية والمالية لا العكس، وكنا ننتظر من عون إجراءات أكثر، واقامة لقاءات دورية مع الأحزاب التي تعمل لأجل لبنان".