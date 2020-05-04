سعد: ساعة الحقيقة أتت ولبنان على شفير الإفلاس

لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد الى انه من إيجابيات الخطة الاقتصادية والمالية، انه “لأول مرة تأتي حكومة وتوصف الحال العامة للبلاد، ولأول مرة في تاريخ لبنان هناك خطة شاملة على المستوى المالي:.
ورأى سعد في حديث إذاعي أن "ساعة الحقيقة أتت، ولبنان على شفير الإفلاس، وبات واضحاً من المسؤول عن سرقة أموال الناس، وللحقيقة ما من ثقة بهذه السلطة المسؤولة عن النهب وسرقة الأموال العامة، بوضع وتنفيذ خطة اقتصادية إصلاحية مالية".
وحول لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابيّة الأربعاء، شدد على ان "هناك بعض اقتراحات القوانين التي تعد مهزلة قانونية واهدافها شعبويّة فقط، اما موقف القوات اللبنانية من لقاء بعبدا واضح، فنحن نحبذ لو كان اللقاء حصل قبل إقرار الخطة الاقتصادية والمالية لا العكس، وكنا ننتظر من عون إجراءات أكثر، واقامة لقاءات دورية مع الأحزاب التي تعمل لأجل لبنان".
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