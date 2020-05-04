الأونروا: ما يتم تناقله عن مساعدات إغاثية مرتقبة غير دقيق

أوضحت وكالة غوث ​اللاجئين الفلسطينيين​ في ​لبنان​ "الاونروا"، ان "ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن رسائل حول المساعدة الإغاثية المرتقبة من مبالغ وتواريخ ومستفيدين غير دقيق".

ودعت "الى عدم استباق التفاصيل، وانتظار ما سيصدر عنها هذا الأسبوع بما في ذلك المعايير والمستفيدين والمبالغ والمواعيد، وذلك عبر الوسائل الرسمية التي تنشرها الوكالة من خلالها بياناتها".