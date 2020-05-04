أوضحت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "الاونروا"، ان "ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن رسائل حول المساعدة الإغاثية المرتقبة من مبالغ وتواريخ ومستفيدين غير دقيق".
ودعت "الى عدم استباق التفاصيل، وانتظار ما سيصدر عنها هذا الأسبوع بما في ذلك المعايير والمستفيدين والمبالغ والمواعيد، وذلك عبر الوسائل الرسمية التي تنشرها الوكالة من خلالها بياناتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الأونروا: ما يتم تناقله عن مساعدات إغاثية مرتقبة غير دقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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