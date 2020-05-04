رجل يقتل امرأة في مكان عملها في منطقة الجديدة وينتحر

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ​فيديو​ يظهر رجلا أقدم على قتل امرأة في مكان عملها في محل تابع لإحدى ​محطات المحروقات​ في منطقة ​الجديدة​ - ​الفنار​، ومن ثمّ قتل نفسه. وحضرت أجهزة المخابرات إلى المكان لكشف ملابسات الجريمة ومتابعة التحقيقات.

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