رجل يقتل امرأة في مكان عملها في منطقة الجديدة وينتحر

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلا أقدم على قتل امرأة في مكان عملها في محل تابع لإحدى محطات المحروقات في منطقة الجديدة - الفنار، ومن ثمّ قتل نفسه.
وحضرت أجهزة المخابرات إلى المكان لكشف ملابسات الجريمة ومتابعة التحقيقات.
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