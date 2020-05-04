مؤسسة مياه لبنان الجنوبي طلبت من مشتركيها دفع المستحقات المترتبة عليهم

طلبت ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ من مشتركيها في منطقة حاصبيا في بيان لها عبر مكبرات الصوت التجاوب مع جباة المؤسسة ودفع المستحقات المترفة عليهم مع الاستفادة من التخفيضات والاعفاءات التي اتخذها المؤسسة والتي تصل إلى 36 شهرا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد مع التأكيد على مضي المؤسسة في تأمين ​المياه​ للمشتركين ضمن الإمكانات المتاحة.

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