النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين نوع هامر، مشطت الطريق العسكري المحاذية للسياج الحدودي ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا ب​الغجر​ وكان عناصر الدورية يتوقفون أحيانا عند البوابات الإلكترونية المثبتة على هذا السياج لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليها، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني في محاور ​عين عرب​ المجيدية لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ.

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