شرم: للاسراع في البتّ في الاخبارات المقدمة للقضاء بما خص وزارة المهجرين

اعلنت وزيرة شؤون المهجرين غادة شريم في حديث لبرنامج "مشاكل وحلول" مع الزميل نقولا حنا عبر "تلفزيون لبنان" انه "سأقوم بغربلة كل الملفات الموجودة في وزارة المهجرين وفق معيار واحد وواضح، وعليه سنقوم بدفع الاموال للملفات المستحقة ".
وتوجهت شريم للقضاء طالبة منه "ان يسرع في البتّ في الاخبارات المقدمة اليه في ما خص وزارة المهجرين ليبنى على الشيء مقتضاه ونعرف الفاسد من الصالح".
ورأت ان "من يملك اي دليل على ملف فساد، ابواب مكتبي في الوزارة مفتوحة، هاتفي الشخصي مفتوح، حتى ابواب بيتي مفتوحة لكل شخص يملك مستنداً، ولكنني لا استطيع ان اتهم من دون دليل". ولفتت إلى ان "احد مشكلنا في لبنان اهمال الريف، ما دفع بالزراعة والصناعة الى التراجع، هدفنا في لجنة الانماء الريفي العمل لاعادة من ترك قراه الى العودة اليها عبر اقامة المشاريع في هذه المناطق".
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