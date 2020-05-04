السفير البابوي من قصر بعبدا: بحثنا بالمشاكل الاقتصادية على امل ان يخرج منها

لفت ​السفير البابوي​ المونسنيور جوزيف سبيتيري في تصريح من قصر بعبدا اثر لقائه الرئيس ميشال عون إلى انه "منذ آذار طلب ​البابا​ فرنسيس ان يعلن اقترابه من ​رئيس الجمهورية​ ومن ال​لبنان​يين وتحدثت مع الرئيس عون عن صلاة ​البابا فرنسيس​ في ازمة ​كورونا​ التي طلب فيها البابا من الدول وضع جانباً الامور السياسية والتضامن لايجاد حل وهذا مهم للبنان".

ولفت إلى انه "طلبنا ان يكون يوم 14 ايار يوم صلاة للمسيحيين والملسمين ضد الوباء العالمي ويمكن للبنانيين الصلاة ايضاً على نية لبنان في هذا النهار".

وأوضح انه "تناولت مع الرئيس عون المشاكل الاقتصادية على امل ان يخرج منها لبنان كما تحدثنا عن المشاكل التربوية لا سيما المدارس شبه المجانية التي تمر بمراحل صعبة من هنا يجب على البرلمان الفرنسي مساعدة هذه المؤسسات التربوية​​​​​​​".