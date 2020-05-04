إرجاء معرض دبي إكسبو 2020 العالمي لعام كامل

صوتت غالبية ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على إرجاء معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل. وهي الغالبية المطلوبة لاتخاذ القرار. وقال المنظمون في بيان "سيوافق المكتب الدولي للمعارض رسميا على إرجاء اكسبو 2020 في دبي حتى الأول من تشرين الأول 2021- 31 من آذار 2022 بعد حصول القرار على أكثر من غالبية الثلثين المطلوبة".

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