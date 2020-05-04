خارجية ايران: مسار أستانا لحل الأزمة في سوريا خطوة 1أساسية لضمان أمن المنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية، ​عباس موسوي​ أن "مسار ​أستانا​ لحل الأزمة في ​سوريا​ خطوة مهمة وأساسية لضمان ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة". ولفت في ​مؤتمر صحفي​ إلى أن "وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا "إيران و​روسيا​ و​تركيا​" أكدوا عبر آلية الفيديو كونفرانس التي عقدوها مؤخراً أهمية استمرار اجتماعات أستانا ومواصلتها"، معربا عن أمله بانعقاد اجتماع للدول الضامنة في ​طهران​ مع انتهاء أزمة تفشي ​فيروس كورونا​.

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