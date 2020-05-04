الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة فرنسية بقيمة سبعة مليارات يورو لشركة "اير فرانس"

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان موافقته على مساعدة فرنسية بقيمة سبعة مليارات يورو لشركة "اير فرانس".
وأوضحت المفوضة الأوروبية للمنافسة مارغريت فيستاغر في بيان أن "هذه الضمانة وقرض المساهمين اللذين تمنحهما فرنسا وتبلغ قيمتهما سبعة مليارات يورو، سيوفران لإير فرانس السيولة التي تحتاج إليها بشكل طارئ للصمود أمام تداعيات الوباء العالمي"، مشيرة الى أن "فرنسا أظهرت أيضاً دليلاً على أن كل الاحتمالات الأخرى للحصول على سيولة في الأسواق تمّ استطلاعها واستنفادها" معتبرةً انه "في غياب الدعم الرسمي، ستكون إير فرانس على الأرجح معرّضة لخطر الإفلاس بعد تراجع أنشطتها".
وخففت المفوضية الأوروبية المعنية بحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في منتصف آذار قواعدها بشأن المساعدات التي تقدّمها الدول للسماح لها بدعم الشركات التي تحتاج إلى ذلك.
وبالنسبة إلى شركة "إير فرانس" فإن القروض الفرنسية ستتوزع بين أربعة مليارات من القروض المصرفية المضمونة بنسبة 90% من جانب الدولة وثلاثة مليارات من القروض المباشرة من الدولة، مقابل تعهّدات بتحسين عائداتها وتخفيض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكاربون.
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