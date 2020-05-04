أعلن رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، اجتماع لمناقشة التدابير بوباء كوفيد-19أنه قرر تمديد "حال الطوارئ التي أعلنتها في 7 نيسان حتى 31 أيار. وتشمل كافة المحافظات في البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني يمدد حال الطوارئ المرتبطة بكورونا حتى 31 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.