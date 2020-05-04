أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اجتماع لمناقشة التدابير بوباء كوفيد-19أنه قرر تمديد "حال الطوارئ التي أعلنتها في 7 نيسان حتى 31 أيار. وتشمل كافة المحافظات في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني يمدد حال الطوارئ المرتبطة بكورونا حتى 31 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.